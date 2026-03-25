В "Кольцово" задержали пять рейсов из-за БПЛА над Ленинградской областью

В "Кольцово" задерживают сразу пять рейсов в направлении Санкт-Петербурга из-за атаки беспилотников на Ленинградскую область.

Согласно информации на онлайн-табло аэропорта, "Уральские авиалинии" задерживают два рейса: U6-2734 на 07.45 и U6-623 на 10.05. Оба должны вылететь в 11.30.

Рейс DP-516 авиакомпании "Победа" перенесен с 05.30 на 14.20, 5N-502 от "СмартАвиа" - с 07.10 на 14.35. Но хуже всего придется пассажирам рейса FV-6402 компании "Россия", чей вылет перенесли с 06.15 на 17.55.