Инвесторы уходят из недвижимости: рынок упал на 30% в начале года

Российский рынок недвижимости начал 2026 год с резкого спада. За первые три месяца инвесторы вложили в жилые и коммерческие объекты всего 99 млрд рублей. По данным экспертов IBC Real Estate, это на 30% меньше, чем в прошлом году, пишет "Ъ". Специалисты ожидают, что к декабрю рынок просядет еще сильнее - общая сумма вложений за год вряд ли превысит 700 млрд рублей.

Главной причиной такого обвала стали заоблачные ставки по кредитам. Девелоперы больше не могут брать дешевые займы, а найти качественные здания по разумной цене становится все труднее. Раньше статистику спасали сделки по выкупу бизнеса у уходящих западных брендов, но этот ресурс уже исчерпан. Теперь люди и компании предпочитают хранить деньги на банковских вкладах или покупать облигации, так как эти инструменты приносят больше прибыли, чем аренда помещений.

Интересы игроков на этом фоне распределились неравномерно. Застройщики жилья, вопреки общему тренду, увеличили закупки земли на 26%. Они активно запасаются участками под будущие дома, надеясь на скорое оживление спроса. При этом коммерческий сектор переживает настоящий крах: вложения в офисы, склады и гостиницы сократились вдвое. Инвесторов отпугивают огромные расходы на содержание зданий и низкие арендные ставки, которые не покрывают текущие затраты.

