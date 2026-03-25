Внук Молотова уедет из России

Группа депутатов Госдумы вскоре отправится в командировку в США для переговоров с конгрессменами. Возглавит коллектив заместитель председателя комитета по международным делам, внук советского министра иностранных дел Вячеслава Молотова Вячеслав Никонов.

"Никонов – отличный вариант. Он прекрасно знает английский язык и сможет говорить о победе России конгрессменам", - сказал "Ведомостям" собеседник из Госдумы.

Перед тем, как российская делегация полетит в США, с тех, кто в неё входит, должны на время поездки снять санкции, и это должно согласовываться на уровне госдепа.