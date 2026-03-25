Беспилотники нанесли серьезные повреждения объектам энергетики в Белгороде - губернатор

Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу минувшей ночью. Пострадавших нет, но "нанесены серьёзные повреждения объектам энергетической инфраструктуры", сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. Более точный масштаб повреждений сможем оценить в светлое время суток", - добавил глава Белгородской области.

Всего силы ПВО Минобороны уничтожили 389 беспилотников над регионами России за прошедшую ночь, сообщили в оборонном ведомстве.