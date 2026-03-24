25 Марта 2026
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин встретился с рыбоводами в ходе поездки в Икрянинский район

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в рамках рабочей поездки в Икрянинский район посетил Сергиевский осетровый рыбоводный завод — одно из ключевых предприятий Каспийского филиала «Главрыбвод».

Глава региона осмотрел производственные площадки, провел встречу с трудовым коллективом и вручил работникам предприятия почётные награды.

(2026)|Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин подчеркнул высокую значимость их деятельности в условиях ограничения естественного воспроизводства осетровых. 

«Непростое, но благородное занятие. Хочу поблагодарить вас за труд. Сегодня, когда воспроизводство осетра и белуги в естественной среде ограничено, от вашей работы зависит очень многое», — отметил глава региона. 

(2026)|Фото: astrobl.ru

Сергиевский осетровый рыбоводный завод, введённый в эксплуатацию ещё в 1964 году, сегодня представляет собой часть масштабной сети, которая обеспечивает поддержание популяций осетровых (русский осётр, белуга, севрюга, стерлядь) и частиковых видов рыб. В состав завода входят два участка: Икрянинский нерестово-вырастной участок, специализирующийся на выпуске частиковых (сазан, лещ), и Житнинский участок, где содержится ремонтно-маточное стадо. Проектная мощность предприятия позволяет выпускать более 7,4 млн штук молоди осетровых в год. Только в рыбоводный сезон 2025 года в естественную среду обитания было выпущено свыше 8,6 млн штук молоди русского осетра и порядка 1,4 млн — белуги. 

(2026)|Фото: astrobl.ru

Директор филиала Вера Ветрова доложила губернатору о переходе предприятия на российские корма в рамках импортозамещения. 

В ходе открытого диалога сотрудники завода подняли вопрос, традиционно волнующий рыбоводов в преддверии сезона: прогноз воды и сроки прохождения паводка. Игорь Бабушкин отметил, что позиция Астраханской области по сохранению рыбохозяйственной полки отстаивается на всех уровнях. 

«Каждый год мы работаем в штабном режиме. В прошлом году, несмотря на отрицательный прогноз, нам удалось удержать рыбохозяйственную полку около месяца, что позволило избежать катастрофы. В этом году ожидания большие: снега много, на Волжско-Камском каскаде высокий уровень воды. Есть опасения, что воду начнут сбрасывать раньше нужного нам периода. Но мы работаем в постоянном режиме и жестко отстаиваем интересы Астраханской области», — заявил губернатор. 

Он добавил, что более точные прогнозы появятся после 10 апреля, когда станут известны параметры сбросов, и пообещал держать рыбоводов в курсе на своих информационных ресурсах. 

Завершилась рабочая поездка церемонией вручения региональных наград.

