Только за 2025 год через приемное отделение Александро-Мариинской областной клинической больницы прошло более 70 тысяч пациентов

В приемном отделении медучреждения начинается маршрутизация пациентов. За минувший год через приемное отделение больницы прошли 71 852 человека. Около 70% от общего числа обратившихся были доставлены в стационар по экстренным показаниям. Рекордный суточный прием составил 471 пациента.

Бесперебойное функционирование этого сложного механизма обеспечивается продуманной кадровой структурой. В отделении сформирован коллектив из 11 врачей-терапевтов, обладающих широкими знаниями в области экспресс-диагностики. Именно они первыми оценивают состояние пациента и определяют дальнейшую тактику лечения.

Поддержку врачебному корпусу оказывают 19 медицинских сестер, на которых возложены функции выполнения врачебных назначений и контроля за состоянием пациентов, а также 23 представителя младшего медицинского персонала. Административно-хозяйственный блок, включающий пять сотрудников, обеспечивает четкую работу регистратуры и распределение потока.

Благодаря четкому распределению ресурсов и выстроенной системе взаимодействия персоналу удается решать комплекс стратегических задач. Это проведение первичной диагностики в кратчайшие сроки, оказание неотложной помощи пациентам в тяжелом состоянии, своевременное выявление угрожающих жизни состояний с последующей маршрутизацией в реанимацию, кардиологию или нейрохирургию, а также создание максимально комфортной среды для пациентов и их родственников в экстренных ситуациях.

В этом году Александро-Мариинская областная клиническая больница отмечает 150-летний юбилей.