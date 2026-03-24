Глава Астраханской области вручил награды волонтёрам региона, помогающим фронту

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в ходе рабочей поездки в муниципалитет вручил почетные грамоты активистам групп «Будь ближе. Икряное» и «Тепло сердец» из поселка Красные Баррикады Икрянинского района. В добровольческие объединения входят сотни жителей муниципалитета, которые оказывают помощь военнослужащим.

Глава региона выразил благодарность волонтёрам за их неоценимый вклад и поддержку военнослужащих: «Своим трудом вы вместе с бойцами приближаете нашу общую победу. Такая поддержка поднимает боевой дух солдат».

За годы существования волонтеры СВО совершили более 60 поездок на территорию спецоперации и передали свыше 300 тонн гуманитарной помощи, изготовили 20 тысяч швейных изделий и 15 тысяч квадратных метров маскировочных сетей, которые ежедневно спасают жизни бойцов. Все это делается безвозмездно, на добровольные пожертвования жителей, при поддержке предпринимателей, депутатов, организаций, районной администрации.

Как отметила глава Икрянинского района Наталья Бутузова, одно из распространенных направлений работы местных волонтеров — изготовление защитных изделий и одежды. В этом направлении трудятся жители многих населенных пунктов муниципалитета. Некоторые из активистов сталкиваются с нехваткой швейной техники. По поручению губернатора Игоря Бабушкина эта проблема будет решена — необходимое оборудование приобретут за счет районного бюджета.