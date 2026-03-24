Экс-заместителя главы Солнечногорска задержали за получение взяток в особо крупном размере

Экс-заместителя главы Солнечногорска Антонину Ларину задержали за получение взяток в особо крупном размере, сообщает 112.

По данным источника издания, Ларина получила взятки на сумму более 6,8 млн рублей. В январе 2025 года чиновница через свою знакомую — директора транспортной компании договорилась о заключении 16 муниципальных контрактов на 580 млн рублей. За "вознаграждение" Ларина обещала подписание актов о выполненных работах. Позже ее знакомая втянула в преступную схему директора компании. Ларина получила свои деньги, а спустя полгода покинула пост.

В 2026 году обман раскрылся, и Ларину задержали. Сейчас она находится под домашним арестом.