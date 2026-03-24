Взрыв в Севастополе: травмы получили четыре дочери погибшей женщины

Следствием продолжается установление обстоятельств обрушения многоквартирного дома в Севастополе, в результате которого погибла женщина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.м

Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение неустановленного взрывного устройства).

Следователями и следователями-криминалистами установлено, что эпицентр происшествия находился на балконе квартиры, расположенной на первом этаже дома. В результате инцидента погибла 50-летняя хозяйка квартиры, а четыре ее дочери в возрасте 12, 14, 18, 23 лет получили различные травмы и находятся в больницах, 20-летний сын женщины числится пропавшим без вести.

В связи с тем, что газовое оборудование в квартире не повреждено, у следствия нет оснований считать причиной происшествия утечку бытового газа. Кроме того, признаки внешнего воздействия на дом отсутствуют.

Следствием назначены 15 экспертиз, в качестве потерпевших и свидетелей допрошены свыше 20 человек, проведено несколько обысков, жители разрушенных квартир признаются потерпевшими, осматриваются соседние строения с целью сбора доказательственной базы и поиска вещественных доказательств, представляющих интерес для органов следствия.