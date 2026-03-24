Богатейший депутат Перми предложил отправлять на СВО полицейских, увольняющихся из-за низких зарплат

Богатейший депутат Перми Владимир Плотников осудил полицейских, увольняющихся из-за низких зарплат, и предложил отправлять их на СВО. Заявление прозвучало после доклада главы УМВД Пермского края Вадима Стрижкова о кадровом дефиците — некомплект полиции в регионе составляет около 33%, сообщает Baza.

Плотников призвал к совести тех, кто уволился от структуры: "Я понимаю, что зарплата маленькая. Но есть еще долг, долг перед нашей родиной", - заявил он.

При этом, сам 62-летний депутат вряд ли знает, что такое "маленькая зарплата". По данным канала, 60-летняя супруга депутата постоянно публикует в соцсетях наряды в премиальных брендах одежды и обуви, поездки на Мальдивы, в ОАЭ (там живет их с Владимиром дочь) и в Европу. Супруга народного избранника показывает видео поездок на кабриолетах, Rolls-Royce и "Гелендвагене". А ее дочь катает маму на Maserati. Мать и дочь часто бывают в Москве, дружат с Викторией Боней и другими селебрити.

В 2022 году Плотников задекларировал годовой доход в 221 млн рублей, а его жена — 2,2 млн рублей. В собственности у депутата было восемь земельных участков общей площадью 19,6 тысяч кв. м, два жилых дома площадью в сумме почти тысяча квадратных метров и половина квартиры в Испании. Елена Плотникова отчиталась, что владеет шестью участками общей площадью 13,7 тыс. кв. м, двумя домами (737,9 кв. м и 845,3 кв. м), двумя квартирами (147,8 кв. м и 41,1 кв. м) и половиной доли в той же квартире в Испании.

Ранее Владимир Плотников уже попадал в поле зрения общественности из-за своих высказываний. В 2023 году депутат поддержал введение цензуры — "чтобы уберечь молодежь от западного влияния". Тогда его позиция также возмутила пермяков, ведь сам Плотников и его семья, судя по всему, западного влияния во время поездок по странам НАТО совсем не боятся.

Позднее депутат выступил в роли защитника традиционных ценностей. Хотя у него обнаружилось сразу три семьи. С каждой из которых народный избранник катается по заграницам по очереди.