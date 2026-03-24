Взрыв в многоквартирном доме в Севастополе повредил не менее 40 квартир. Об этом журналистам сообщила глава Гагаринского муниципального округа города Екатерина Фалина.

"Минимум 40 квартир получили серьезные повреждения", - приводят ее слова ТАСС.

Напомним, взрыв произошел около 23.40 в жилом доме по адресу Павла Корчагина, 14. Взрывной волной повредило дом, а также дом напротив.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Погибла хозяйка квартиры, ее 20-летний сын числится пропавшим без вести, в больницах находятся 12 человек, в том числе трое детей.