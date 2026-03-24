Минпросвещения России обсуждает возможность запрета смартфонов для детей – министр

24 Марта 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Роскомнадзор замедляет Telegram

Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Фото: Накануне.RU

Минпросвещения России обсуждает возможность запрета смартфонов для детей – министр

В Министерстве просвещения РФ обсуждают возможность запрета на использование смартфонов и планшетов детей до определенного возраста. Окончательного решения по этому вопросу пока нет, передает ТАСС со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова.

"Ненормально, когда с трех лет ребенку дают смартфон или планшет, чтобы он не отвлекал родителей. Это ненормально. Это влияет на психологическое развитие ребенка. <...> Поэтому нужен определенный возраст, с которого ребенок уже может использовать мобильный телефон", - заявил министр.

Он напомнил, что в школах использование мобильных и так уже запрещено.

Ранее широкий резонанс по всему миру вызвал запрет на использование соцсетей детьми до 16 лет в Австралии. Аналогичные законы собираются ввести или уже вводят еще несколько стран, в том числе европейских. При этом российские законодатели считают такое ограничение излишним и плохо реализуемым. "Коллегам, которые кивают в сторону далекой Австралии и предлагают ввести точно такие же ограничения у нас, рекомендую изучить вопрос внимательнее... Любители перенять австралийский опыт почему-то забывают, что по российским законам ответственность за ребенка несут его родители. Конечно, государство обязано следить за безопасностью цифровой среды, именно поэтому появляются законы, регулирующие работу платформ", - написал еще в конце 2025 года зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

Теги: запрет, смартфон, дети, сергей кравцов


