Минпросвещения России обсуждает возможность запрета смартфонов для детей – министр

В Министерстве просвещения РФ обсуждают возможность запрета на использование смартфонов и планшетов детей до определенного возраста. Окончательного решения по этому вопросу пока нет, передает ТАСС со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова.

"Ненормально, когда с трех лет ребенку дают смартфон или планшет, чтобы он не отвлекал родителей. Это ненормально. Это влияет на психологическое развитие ребенка. <...> Поэтому нужен определенный возраст, с которого ребенок уже может использовать мобильный телефон", - заявил министр.

Он напомнил, что в школах использование мобильных и так уже запрещено.

Ранее широкий резонанс по всему миру вызвал запрет на использование соцсетей детьми до 16 лет в Австралии. Аналогичные законы собираются ввести или уже вводят еще несколько стран, в том числе европейских. При этом российские законодатели считают такое ограничение излишним и плохо реализуемым. "Коллегам, которые кивают в сторону далекой Австралии и предлагают ввести точно такие же ограничения у нас, рекомендую изучить вопрос внимательнее... Любители перенять австралийский опыт почему-то забывают, что по российским законам ответственность за ребенка несут его родители. Конечно, государство обязано следить за безопасностью цифровой среды, именно поэтому появляются законы, регулирующие работу платформ", - написал еще в конце 2025 года зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.