Власти Новосибирской области отчитались о ликвидации вспышки пастереллеза

В Новосибирской области власти завершили изъятие животных из очагов заражения пастереллезом, говорится в сообщении регионального правительства. Новых случаев заболевания не фиксируется уже 19 дней.

Замглавы администрации губернатора Сергей Нешумов заявил, что теперь власти займутся "поэтапной дезинфекцией и соблюдением карантина в пострадавших селах и хозяйствах". "Сроки снятия карантина будут зависеть от того, как быстро будет реализован весь комплекс противоэпизоотических мероприятий", - сообщил чиновник.

Также чиновники считают, что отсутствие инфекции свидетельствует о "своевременности и эффективности принятых на территории региона мер".

Власти завершают прием заявлений от граждан на предоставление компенсационных выплат за забитый скот. Сейчас выплаты получили 228 семей на сумму более 76 млн руб.

"Компенсация за утерянный скот выплачивается единовременно. Социальная выплата будет поступать равными платежами девять месяцев и составит 167 тыс. руб. на каждого члена семьи. <…> сроки ежемесячных выплат — до 5 числа каждого месяца. В марте соответствующие выплаты производятся по мере поступления заявлений, с апреля по ноябрь деньги будут поступать на счета граждан ежемесячно в чётко определённый срок", - говорится в сообщении правительства.

В Минсельхозе региона ищут поставщиков молодняка для восстановления поголовья животных. Селянам, желающим купить новое поголовье, обещают компенсировать до 50% стоимости животных.

Напомним, изъятия животных и крайне жесткие действия властей привели к массовым протестам в селе Козиха Новосибирской области – здесь был эпицентр вспышки, утверждают власти. Люди пытались перегораживать дороги к своим хозяйствам, просили сначала диагностировать у животных заболевание, а потом уж отправлять скот на забой. Многих протестующих задерживали. Люди при этом жаловались на то, что у них отбирают единственный источник средств, поскольку с работой в районе очень сложно, люди живут только за счет подсобных хозяйств.