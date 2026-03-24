В Тобольском округе пожарные-десантники провели тактические учения, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В тренировке приняли участие 120 пожарных из филиалов Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов, расположенных в Вагайском, Сорокинском, Ярковском и Тобольском округах. Спасателям предстояло точно приземлиться на поляны в лесу, диаметр которых составлял всего 25 метров.

Среди участников - 11 новобранцев, которые впервые совершали прыжки с вертолета. Накануне ребята прошли двухнедельную подготовку по тактике и технике тушения лесных пожаров и провели первые тренировочные спуски с 10-метровой вышки.

Учения стали завершающим этапом подготовки пожарных к новому пожароопасному сезону.

"Эта наземная тренировка имитирует реальную высадку с вертолета, когда он зависает над землей на высоте 10 метров. Мы в очередной раз обновили свои навыки и знания. В моей 33-летней практике это традиционное мероприятие по проверке готовности ведомств", старший инструктор парашютно-десантной службы Уватского отделения Тюменской авиабазы Сергей Пепплер.

Тренировка состоялась в рамках всероссийских командно-штабных учений.