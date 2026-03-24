ГП РФ проверит, законно ли снижены в 8 000 раз требования Росприроднадзора к "Иркутской нефтяной компании"

Депутат Госдумы Михаил Делягин обратился в Генпрокуратуру России. Он просит проверить, связаны ли пребывание бывшего министра природных ресурсов России Сергея Донского в совете директоров "Иркутской нефтяной компании" и уменьшение суммы требований Росприроднадзора, полученных этой структурой. Речь может идти о снижении в 8 тыс. раз.

В своём telegram-канале Делягин сообщил, что к нему поступили материалы по одному делу. Согласно им, изначально Росприроднадзор предъявил требования на 2 млрд руб. к "Иркутской нефтяной компании". Компании вменено недостоверное отражение выбросов при сжигании попутного газа и использование систем учёта, не соответствующих установленным требованиям, на Даниловском, Марковском и Северо-Могдинском месторождениях. Позже, в результате разбирательства, сумма снизилась почти в 8 тыс. раз – до 235 тыс. руб.

Политик уточняет, что во время судебного спора Росприроднадзор не стал настаивать на назначении судебной экспертизы, и при обжаловании ведомство сосредоточилось лишь на нарушениях на одном участке (Северо-Могдинском), отказавшись от защиты остальной, основной части своих начислений.

"Трудно в этой связи не обратить внимание на одно обстоятельство. В разгар этих судебных "баталий" в совете директоров "Иркутской нефтяной компании" находился бывший министр природных ресурсов Сергей Донской, в чьём подчинении ранее как раз работали органы Росприроднадзора", - написал Делягин.

Депутат направил обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить, нет ли взаимосвязи между заметным смягчением позиции Росприроднадзора в суде и пребыванием в руководстве компании его бывшего курирующего министра.

"А заодно разъяснить, какие ограничения и требования действуют для бывших федеральных чиновников при переходе на работу в коммерческие структуры", - написал Михаил Делягин.