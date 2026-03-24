ГП РФ проверит, законно ли снижены в 8 000 раз требования Росприроднадзора к "Иркутской нефтяной компании"

24 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Общество В России Иркутская область
Фото: Накануне.RU

ГП РФ проверит, законно ли снижены в 8 000 раз требования Росприроднадзора к "Иркутской нефтяной компании"

Депутат Госдумы Михаил Делягин обратился в Генпрокуратуру России. Он просит проверить, связаны ли пребывание бывшего министра природных ресурсов России Сергея Донского в совете директоров "Иркутской нефтяной компании" и уменьшение суммы требований Росприроднадзора, полученных этой структурой. Речь может идти о снижении в 8 тыс. раз.

В своём telegram-канале Делягин сообщил, что к нему поступили материалы по одному делу. Согласно им, изначально Росприроднадзор предъявил требования на 2 млрд руб. к "Иркутской нефтяной компании". Компании вменено недостоверное отражение выбросов при сжигании попутного газа и использование систем учёта, не соответствующих установленным требованиям, на Даниловском, Марковском и Северо-Могдинском месторождениях. Позже, в результате разбирательства, сумма снизилась почти в 8 тыс. раз – до 235 тыс. руб.

Политик уточняет, что во время судебного спора Росприроднадзор не стал настаивать на назначении судебной экспертизы, и при обжаловании ведомство сосредоточилось лишь на нарушениях на одном участке (Северо-Могдинском), отказавшись от защиты остальной, основной части своих начислений.

"Трудно в этой связи не обратить внимание на одно обстоятельство. В разгар этих судебных "баталий" в совете директоров "Иркутской нефтяной компании" находился бывший министр природных ресурсов Сергей Донской, в чьём подчинении ранее как раз работали органы Росприроднадзора", - написал Делягин.

Депутат направил обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить, нет ли взаимосвязи между заметным смягчением позиции Росприроднадзора в суде и пребыванием в руководстве компании его бывшего курирующего министра.

"А заодно разъяснить, какие ограничения и требования действуют для бывших федеральных чиновников при переходе на работу в коммерческие структуры", - написал Михаил Делягин.

Теги: Михаил Делягин, Сергей Донской, Генпрокуратура, "Иркутская нефтяная компания"


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети