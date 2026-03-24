В рамках первого этапа государственной итоговой аттестации в Астраханском филиале РАНХиГС проходят экзамены

В рамках первого этапа государственной итоговой аттестации в Астраханском филиале РАНХиГС проходит сдача государственного экзамена у студентов IV курса заочной формы обучения по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» по профилю «Государственная и муниципальная служба».

Главой государственной экзаменационной комиссии является Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов. В составе комиссии представители профессорско-преподавательского состава вуза и различных органов власти региона.

Госэкзамен проводился по билетам, в которых были теоретические вопросы, практические задания и ситуационные задачи, связанные с основным принципам и понятиями государственной и муниципальной службы, а также связанные с ключевыми направлениями государственной политики в части противодействия коррупции, формированием доходной части федерального бюджета, основами делопроизводства.

Спикер регионального парламента Игорь Мартынов подчеркнул высокий уровень теоретической подготовки выпускников Астраханского филиала РАНХиГС и владение необходимыми компетенциями. Он отметил, что полученные знания будут основой их дальнейшей профессиональной карьеры.

Напомним, филиал Академии является Президентским вузом в системе подготовки базового и дополнительного профессионального образования кадров для органов власти всех уровней. Коллектив вуза проводит научные исследования в сфере социально-экономического развития, готовит экспертные заключения по запросам органов госвласти. На данный момент вуз решает задачи по проведению конкурсов руководителей, осуществляет организацию программ по повышению квалификации государственных гражданских служащих.