Родители неженатых бойцов-инвалидов смогут уходить в отпуск вместе с сыновьями

Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект, который дает родителям военнослужащих право на отпуск одновременно с детьми. Новое правило коснется тех бойцов, которые получили инвалидность первой или второй группы из-за ранения, но решили продолжить службу. Воспользоваться этой льготой родители смогут в том случае, если их сын не состоит в браке. Сейчас закон разрешает брать отпуск в одно время с военным только его жене, но скоро такая возможность появится и у других членов семьи, сообщила Российская газета.

Авторы инициативы рассчитывают, что закон заработает через десять дней после его официального опубликования. Нововведение поможет семьям, где раненым защитникам требуется постоянная забота и помощь близких. Теперь родителям будет проще планировать свое время, чтобы ухаживать за сыном в период его отдыха или реабилитации.

Заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Дмитрий Вяткин пояснил, что тяжелобольных бойцов часто нужно сопровождать к месту лечения. Если у военнослужащего нет супруги, эту задачу берут на себя отец или мать. Депутат отметил, что законопроект дает близким родственникам законное право поехать в отпуск вместе с раненым бойцом, чтобы поддержать его.

Член бюджетного комитета Никита Чаплин добавил, что для таких семей совместный отпуск - это не просто удобство, а жизненная необходимость. Раньше родителям приходилось либо оставлять нуждающегося в помощи сына одного, либо оформлять отпуск за свой счет, что приводило к потере денег. По словам депутата, новый документ устраняет эту несправедливость и позволяет родителям находиться рядом с детьми без лишних финансовых сложностей.