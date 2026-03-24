Госдума ввела уголовные сроки за оправдание геноцида советского народа

Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании окончательно одобрили законопроект, который вводит уголовное наказание за отрицание или одобрение геноцида советских граждан нацистами. Теперь закон запрещает оскорблять память людей, погибших от рук захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Группа парламентариев внесла этот документ еще зимой, и в феврале палата приняла его в первом чтении, пишет ТАСС.

Новые правила меняют статьи 243.4 и 354.1 Уголовного кодекса РФ. Теперь суды смогут привлекать к ответственности тех, кто разрушает, портит или оскверняет могилы жертв геноцида. Во время второго чтения депутаты добавили в текст важное уточнение: наказание грозит даже за осквернение тех захоронений, которые находятся за границей.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила отдельно прописать ответственность за одобрение действий нацистов. Она уверена, что поддержка истребления людей так же опасна для общества, как и попытки скрыть эти факты. По ее словам, закон должен одинаково строго наказывать и за отрицание трагедии, и за ее оправдание. Если президент подпишет этот документ, он начнет действовать через 10 дней после официальной публикации.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что эта инициатива поможет государству лучше охранять историю. Он считает, что закон помешает попыткам оправдать фашистов или обелить их преступления. Политик подчеркнул, что зверствам нацистов нет прощения, и люди не должны допустить их повторения. Один из авторов проекта Ольга Занко добавила, что документ продолжает работу по защите памяти миллионов пострадавших. Она назвала новый закон историческим долгом перед предками и важным шагом для безопасности будущих поколений.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты могут отказаться от рассмотрения идеи Госсовета Татарстана, который предложил запретить СМИ публиковать любую информацию о преступлениях до решения суда. Инициатива республики фактически накладывает табу на освещение криминальных новостей, делая бесполезными даже стандартные оговорки "по версии следствия".