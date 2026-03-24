Экс-невестке бывшего главы Екатеринбурга Чернецкой вменяют подделку документов

В уголовном деле в отношении бывшей невестки экс-главы Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасии Чернецкой появилась новая статья. Теперь, помимо мошенничества в крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), ей также вменяют изготовление, приобретение, хранение или сбыт поддельных документов (ч.4 ст.327 УК РФ). Соответствующая информация появилась в картотеке Октябрьского районного суда Екатеринбурга.

На скамье подсудимых также окажутся Анна Корежатова, Ольга Котельникова, Эдуард Кузнецов, Василий Петров и Альбина Чернова. Все они проходят по тем же статьям. По версии следствия, с ноября 2021 по декабрь 2023 года обвиняемые незаконно возместили из бюджета страны около 1 млрд рублей.

Напомним, что в июне 2024 года имущество Анастасии Чернецкой было арестовано по делу о мошенничестве. Изначально суд заключил ее под стражу, но уже в августе Анастасию выпустили из СИЗО и поместили под домашний арест, а в начале 2025 года и вовсе изменили меру пресечения на запрет определенных действий.