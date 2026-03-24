На Среднем Урале утвержден сводный план тушения лесных пожаров

В Свердловской области утвержден сводный план тушения лесных пожаров в 2026 году.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, по сравнению с 2025 годом в регионе увеличен ресурс для борьбы с лесными пожарами. Так, число специалистов, которые могут быть привлечены для ликвидации возгораний, выросло на 12%, техники – на 7%, а оборудования – на 21%. Рост произошел, в том числе, благодаря увеличению группировки арендаторов лесных участков.

В общей сложности на тушении лесных пожаров на Среднем Урале могут быть задействованы свыше 4 тысяч человек, порядка 2 тысяч единиц техники и около 9 тысяч единиц пожарного оборудования.

Ранее сообщалось, что в 2026 году пожароопасный сезон в Свердловской области стартует 10 апреля.