Верховный лидер Ирана, возможно, согласился на переговоры с США

Верховный лидер республики Моджтаба Хаменеи якобы согласен на переговоры с США.

Читайте также: Саудовская Аравия и ОАЭ могут вступить в конфликт США и Ирана

По крайней мере, об это глава МИД Ирана Аббас Аракчи якобы тайно сообщил спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, пишет "Ъ". Хаменеи-младший "одобрил скорейшее завершение этого вопроса, если будут выполнены условия" Ирана. О каких именно условиях идет речь, не сообщается.

23 марта президент США Дональд Трамп приказал не наносить удары по энергетическим объектам Ирана. Атаки остановлены на пять дней.