В Екатеринбурге приступят к благоустройству участка набережной Исети и Ольховки

Заключен муниципальный контракт с подрядной организацией, которая займется благоустройством набережной рек Исети и Ольховки на участке от дома № 11 по улице Гражданской до Колмогорова. Об этом сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

В прошлом году объект получил наибольшую поддержку горожан в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", реализуемого по национальному проекту "Инфраструктура для жизни". За преображение участка проголосовало более 73 тысяч человек.

Благоустройство набережной на площади 3,1 гектара пройдет в два этапа и завершится в 2027 году. Проект предполагает обустройство тротуаров из асфальтобетонного и плиточного покрытия, создание беговых и велодорожек. Для озеленения пространства будет высажено 255 крупномерных деревьев (высотой 3-3,5 метра) 11 различных пород, 1 780 кустарников 6 видов, 8 345 многолетних растений 7 видов. Кроме этого, будет обустроено почти 15 тысяч квадратных метров газонов.

Чтобы не допустить подтопления участка набережной, специалисты выполнят работы по организации рельефа и дооборудованию территории ливневой канализацией. Для укрепления откосов будут установлены 46 габионных конструкций.

На обновленной набережной Исети и Ольховки появятся в общей сложности 13 функциональных площадок: для тихого отдыха, проведения мероприятий, игр с детьми, занятий воркаутом и настольным теннисом.

По муниципальному контракту подрядчик установит урны, скамейки, велопарковки, шезлонги и другие малые архитектурные формы. Также будет установлено 88 опор уличного освещения, обустроены камеры видеонаблюдения и система оповещения.

Изюминкой преобразившегося пространства станет пешеходный переход между берегами возле исторической плотины по улице Колмогорова.

"Скоро екатеринбуржцам предстоит выбрать очередной парк, сквер или участок набережной для благоустройства. Голосование пройдет с 21 апреля по 12 июня на Платформе обратной связи", – резюмировал Алексей Орлов.

Напомним, федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" реализуется в Екатеринбурге с 2017 года. Благодаря ему вторую жизнь получили набережная Исети от улицы Малышева до Куйбышева, сквер у Оперного театра, "Зеленая роща", парк имени XXII Партсъезда, "Солнечные аллеи" и Преображенский парк. Также стартовало благоустройство парка имени 50-летия ВЛКСМ.