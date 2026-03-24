IV Всероссийский детский экологический форум вновь пройдет на Южном Урале

В столице прошла жеребьевка номинаций IV Всероссийского детского экологического форума, финальные мероприятия которого состоятся 29–30 сентября на Южном Урале в городе Магнитогорске.

В церемонии жеребьевки сегодня принимали участие председатель Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды РФ Дмитрий Кобылкин, советник руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Амирхан Амирханов, директор Фонда поддержки и развития экологических инициатив «КОМПАС» Татьяна Ковалева.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер участвовал в мероприятии по видео-конференц-связи. Глава Южного Урала отметил значимость проекта для экологического просвещения юного поколения российских граждан, напомнил, что форум в этом году пройдет уже в четвертый раз.

«Вопросы экологии актуальны для каждого региона, и очень важно решать их сообща, обмениваясь опытом и лучшими практиками. Шаг за шагом мы с вами, коллеги, формируем сообщество профессиональных экологов, создаем условия для занятий научной деятельностью. И я уверен – обязательно получим большую отдачу и прогресс», – подчеркнул Алексей Текслер.

Всероссийский детский экологический форум в 2026 году будет проводиться в два этапа. В рамках первого регионального этапа школьные команды представят экспертному совету свои проекты и исследовательские работы. Затем специалисты проведут оценку работ, определят три лучших в каждой номинации, которые уже станут участниками второго федерального этапа.

Дмитрий Кобылкин в ходе церемонии жеребьевки отметил, что вопросы экологии остаются в фокусе государственных приоритетов.

«Всероссийский детский экологический форум сегодня – это не только уникальная площадка для представления детских инициатив, но и важная часть большой системной работы по формированию экологической культуры в нашей стране», - отметил глава профильного комитета Госдумы.

В рамках процедуры жеребьевки компьютерная система случайным образом распределила 17 номинаций между командами-участницами из 89 регионов России. Челябинским школьникам выпало готовить проект в номинации «Лучший спортивный проект на природе».

«Челябинской области досталась интересная номинация. Я уверен, что наши участники сделают интересный проект. К любой творческой задаче важно подходить нестандартно, строить и проверять на практике самые смелые версии и идеи. Ценность нашего форума – в том, что проекты, которые предлагают ребята, станут эффективными технологиями и решениями, которые будут внедрены в жизнь. И это здорово», – отметил Алексей Текслер.

Всего в IV Всероссийском детском экологическом форуме примут участие авторы лучших проектов из 51 региона России. На площадке форума пройдет научно-практическая конференция, состоятся встречи с приглашенными экспертами отрасли и будет проведено всероссийское голосование в номинации «Народный проект». Очный этап форума будет принимать город Магнитогорск.

Директор фонда поддержки и развития экологических инициатив "Компас" - организатора форума Татьяна Ковалева напомнила, что Челябинская область - родная проводимому экологическому форуму.

"У нас самый главный вызов - мы впервые проводим его в Магнитогорске. Любое мероприятие должно развиваться, всегда должны быть какие-то изменения. Мы решили провести в Магнитогорске, и один из главных вызовов - что место проведения будет уже не концертный зал, это уже будет настоящая большая арена. Это означает, что большее количество детей, учителей примут участие", - рассказала Татьяна Ковалева.

Напомним, что в 2023 году в форуме принимали участие представители 18 регионов страны. В 2024 году участниками стали команды из всех 89 субъектов РФ, представители 51 региона побывали в Челябинск. Всего в работе форума за эти годы приняли участие более 12,5 тысяч ребят со всей страны, было представлено более 800 экологических проектов и докладов, значительная часть которых была реализована.

Участниками форума могут стать школьники 5–11 классов, имеющие научные и прикладные разработки в сфере экологии, победители экологических олимпиад и конкурсов, активисты экологических проектов и акций. Важно напомнить, что все участники, которые смогут со своими работами пройти в первый тур, получат сертификаты, дающие дополнительные баллы при поступлении в некоторые вузы страны.