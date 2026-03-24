Водителей без полиса ОСАГО пока не будут штрафовать с помощью камер автоматической фото-видеофиксации, сообщили в МВД. Для этого просто нет технической возможности.

"На данный момент отсутствует техническая возможность администрировать в автоматическом режиме фотовидеофиксации нарушения ПДД по полисам страхования ОСАГО. Соответственно, штрафы, предусмотренные статьей 12.37 КоАП , на основе анализа фото- и видеоматериалов к водителям применяться не будут", - сообщила представитель ведомства Ирина Волк журналистам.

Ранее в России вступил в силу закон, который предусматривает по крайней мере 24-часовой интервал между первым и последующими вынесениями штрафов за отсутствие ОСАГО. Пока привлекать водителей к ответственности за отсутствие полиса могут только непосредственно сотрудники автоинспекции.