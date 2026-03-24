"АвтоВАЗ" назвал стоимость Lada Vesta Sport нового поколения

"АвтоВАЗ" объявил рекомендованную розничную цену на обновленную Lada Vesta Sport – стоимость машины стартует от 2,35 млн за версию в кузове седан.

У модели нового поколения будут форсированный двигатель, спортивная управляемость с энергоемкой подвеской, а также обновленный дизайн экстерьера и интерьера, заявляет производитель. Модель предлагается в типах седан и универсал.

"Силовой агрегат Lada Vesta Sport нового поколения построен на основе двигателя 1,8 л EVO. Пиковая мощность увеличена до 147 л.с. за счет модернизации ряда компонентов и систем. <…> Впервые на модели используется 6-ступенчатая механическая коробка передач, рассчитанная на высокий крутящий момент. Система курсовой устойчивости получила спортивные настройки, а также возможность полного отключения. Шасси, настроенное на управляемость с клиренсом 158 мм, адаптировано для широкого спектра дорожных условий", - говорится в сообщении "АвтоВАЗа".

Машина доступна в цветах "Пантера", "Ледниковый", "Борнео", "Платина", позже будут доступны цвета "Фламенко" и "Тайфун".