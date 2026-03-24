Житель Екатеринбурга расправился с соседом из-за громкой музыки и отказа продать жилье

Житель Екатеринбурга осужден за убийство соседа из-за громкой музыки и отказа продать жилье. Мужчину надолго отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался Игорь Наймушин. Как показало расследование, в декабре 2024 года Наймушин решил расправиться со своим соседом по коммунальной квартире. Дело в том, что тот громко слушал музыку и отказывался от продажи комнаты или ее обмена на другое жилье.

По версии следствия, находясь в комнате соседа уралец схватил стеклянную бутылку из-под спиртного и нанес не менее 25 ударов ему по голове. В результате сосед скончался на месте.

Как отметили в прокуратуре, сам Наймушин вину не признал. Он заявил, что свидетели его оговорили, так как при расследовании на них якобы оказывалось психологическое давление. Однако доказательства по делу подтвердили его причастность к расправе.

Сегодня, 24 марта, Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга назначил Игорю Наймушину 9,5 лет колонии строгого режима. Также с него взысканы компенсация морального вреда в 1,5 млн рублей и материальный ущерб в 75,5 тысяч рублей.