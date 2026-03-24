Госдума запретила испытательный срок для женщин с маленькими детьми

Госдума приняла закон, вводящий запрет на испытательный срок для женщин, воспитывающих детей младше трех лет. Действующее законодательство предусматривает защиту для матерей, чьи дети не достигли полутора лет.

Отмечается, что время ухода за ребенком до трех лет характеризуется для матери значительными нагрузками и высокой степенью ответственности. А установление испытательного срока в это время создает излишнее напряжение.

Сейчас женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, Трудовым кодексом РФ установлены разные гарантии в части условий труда: работа на условиях неполного рабочего времени или на дому; право на отказ от командировок, сверхурочной работы; запрет на увольнение без особых причин и др.