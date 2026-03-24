Каждая третья семья в России оформляет рождение ребенка через Госуслуги

В прошлом году родители зарегистрировали на портале "Госуслуги" 434 тысячи новорожденных. Это почти треть от всех детей, которые родились в стране за этот период. В Минцифры уточнили, что всего через сайт прошли данные более чем о 1,1 млн младенцев. Статистика показала, что мальчиков родилось чуть больше - 51%, а девочек - 49%, пишет "РГ".

Чтобы воспользоваться услугой, родителям нужно выполнить несколько простых шагов. Сначала в роддоме мама или папа просят оформить электронное медицинское свидетельство. Этот документ автоматически приходит в личный кабинет на портале и заменяет бумажную справку для ЗАГСа. Затем родители подают заявление на регистрацию рождения прямо на сайте. Важно, чтобы второй родитель также зашел в свой профиль и согласовал это заявление. Обычно ЗАГС регистрирует рождение в течение двух дней, после чего семье остается только забрать бумажный оригинал свидетельства в любом удобном отделении.

Ранее губернатор Костромской области Сергей Ситников распорядился упростить получение штампа о гражданстве для детей, так как отсутствие отметки мешает семьям оформлять льготы и покупать билеты на транспорт. Проверка показала, что ранее 74% попыток записаться на услугу заканчивались отказом, в то время как платные центры работали без очередей.