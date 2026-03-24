В Пермском крае завербованные подростки пытаются устраивать поджоги почти каждую неделю

В Пермском крае подростки, завербованные через соцсети, почти каждую неделю пытаются что-то сжечь, сообщает Properm со ссылкой на данные озвученные на пресс-конференции краевой полиции.

С 2022 года очень много подростков становятся инструментом манипуляций в интернете. Кураторы берут информацию о детях из соцсетей. Например, на прошлой неделе парень познакомился с девушкой, она ему послала файл и взломала госуслуги.

Небогатым подросткам предлагают поджечь за деньги — в Очере сожгли будку, которая отвечала за отопление всего города. Цена задания — 500 у.е. через криптовалюту. Была серия поджогов в Нытве, Кудымкаре и Перми. Когда заказывают такую серию, они обещают вывезти на Украину, но, конечно, этого не делают.

С начала 2025 года произошло более 40 случаев поджогов в крае — они происходят почти еженедельно.