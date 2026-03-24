24 Марта 2026
Здравоохранение Волгоградская область
Фото: Накануне.RU

Российские ученые создали уникальное лекарство от мигрени и инсульта

Ученые из Волгоградского государственного медицинского университета и Южного федерального университета разработали инновационное лекарство от мигрени. Новинка не только снимает мучительную боль, но и защищает человека от опасных осложнений, включая инсульт. Профессор кафедры фармакологии ВолгГМУ Дмитрий Яковлев пояснил РИА Новости, что в основе препарата лежит совершенно новая молекула. Она воздействует на особый рецептор в организме, который отвечает за развитие приступа. По словам разработчиков, в мире пока не существует прямых аналогов этому средству.

Исследователи создали этот препарат, потому что старые лекарства (например, триптаны) помогают далеко не всем. Статистика показывает, что обычные таблетки приносят облегчение только 65-75% пациентов. Новая российская разработка расширит возможности врачей и поможет тем людям, чей организм не реагирует на привычное лечение. Помимо основной задачи, медикамент умеет успокаивать тревогу и мешает образованию тромбов в сосудах. Это делает терапию более комплексной и эффективной для тяжелых больных.

Дмитрий Яковлев особо подчеркнул, что способность лекарства разжижать кровь спасает пациентов от самой страшной угрозы - инсульта во время приступа. Ученые видят в препарате большой потенциал не только для разового снятия боли, но и для профилактики хронической мигрени. Сейчас специалисты готовятся подтвердить эти свойства в ходе дополнительных клинических исследований. Если испытания пройдут успешно, миллионы людей получат надежное средство, которое вернет им нормальное качество жизни и защитит здоровье сосудов.

Ранее ученые из Воронежа и Москвы разработали "электронный нос" для диагностики рака по запаху кожи на предплечье. Сверхчувствительный прибор с нанодатчиками улавливает изменения в составе летучих веществ, которые выделяет кожа при болезни, что позволяет находить опухоли быстрее и дешевле традиционной биопсии.

Теги: ученые, препарат, мигрень


