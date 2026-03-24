В России началось взыскание с бывшего замминистра обороны Иванова 4 миллиардов

В России началось принудительное взыскание с бывшего замминистра обороны Тимура Иванова более 4 млрд руб.

Это следует из материалов приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Тимур Иванов является фигурантом четырех уголовных дел, по одному из которых он уже осужден на 13 лет лишения свободы. Ему вменяют различные коррупционные преступления: хищения, взятки, превышение полномочий и др. В декабре 2025 г. с Тимура Иванова и его семьи суд взыскал более 1,2 млрд руб.