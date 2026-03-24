Женщина должна сама принимать решение об аборте – Володин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил не вмешиваться в жизнь российских женщин, когда речь идет об абортах. По его словам, россиянки должны сами решать, с кем обсуждать такие решения.

"Тема абортов - это тоже тема очень ответственная с точки зрения обсуждения. Давайте оставим это женщине. Ей принимать решение. Захочет она - посоветуется с близким человеком, с родителями, так, как она посчитает. Вот если из этого будем исходить, наверное, это самый правильный подход ", - сказал Володин ("Единая Россия") на пленарном заседании Госдумы.

Хотя на федеральном уровне в России нет законов, устанавливающих ответственность медиков за склонение женщин к абортам, в более чем 30 регионах такие законодательные акты (с ответственностью в виде штрафов) приняты. Проект федерального закона периодически обсуждается, но в Госдуме пока не рассматривается. Между тем, фракция "Новые люди" внесла в парламент законопроект об ответственности за давление на медиков и медорганизации с тем, чтобы они отказывались от проведения абортов.