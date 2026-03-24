Свердловчанина, пытавшегося сжечь 5-летнего сына сожительницы, отправили в колонию

Артемовский городской суд вынес приговор местному жителю, пытавшемуся сжечь 5-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Все произошло 8 июня прошлого года в поселке Буланаш, когда 44-летний Сергей Табуркин, будучи пьяным, ругался со своей сожительницей. В какой-то момент он взял кусок ткани, пропитал ее ацетоном, поджег и бросил на лицо сына сожительницы, из-за чего ребенок получил термический ожог лица 2-3 степени, а также волосистой части головы и поверхности туловища. Впоследствии у мальчика на лице и волосистой части головы образовался рубец.

В пресс-службе СКР отметили, что осужденный проходил судебную психиатрическую экспертизу, по результатам которой оказался вменяем. Эксперты заключили, что Табуркин отдавал себе отчет, совершая такие действия по отношению к ребенку. В суде свою вину он признал частично.

Артемовский городской суд признал Табуркина виновным по пп. "б", "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившееся в неизгладимом обезображивании лица малолетнего, с применением предметов, используемых в качестве оружия" и приговорил к трем годам колонии строгого режима. Осужденный также обязан выплатить в пользу мальчика компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей.