В центр Москвы вернулся мобильный интернет.

Горожане и гости столицы вновь могут подключиться к нему у станций метро "Парк культуры", "Октябрьская", "Арбатская", "Курская", "Площадь революции", "Киевская" и других местах, пишет РИА Новости.

6 марта стало известно что перебои со связью в Москве могли произойти из-за "внешних ограничений". По данным источников издания, операторам связи поступило распоряжение ограничить работу мобильного интернета в отдельных районах столицы. Позже официальный представитель президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию со сложностями, которые возникают у предпринимателей из-за нестабильного доступа к глобальной сети.

По его словам, жалобы делового сообщества на технические сбои станут предметом тщательного дополнительного анализа. Пресс-секретарь подчеркнул, что любые текущие меры по фильтрации трафика продиктованы в первую очередь необходимостью защиты граждан, что является главной задачей в нынешних условиях,