В России создадут перечень стратегически значимых лекарств

В России появится перечень стратегически значимых лекарств, обеспечивающих приоритетные потребности системы здравоохранения для профилактики и лечения заболеваний.

В него включат жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, вакцины, препараты крови, кровезаменители, инфузионные растворы, наркотические анальгетики, лекарства для лечения особо опасных инфекций, социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Формировать перечень будет специальная межведомственная комиссия, в которую войдут представители Минздрава, Минпромторга, Минфина, Федерального медико-биологического агентства, Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службы, Росздравнадзора, Роспотребнадзора, сообщает Правительство России.