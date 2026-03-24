Начало "Русского старлинка"?

То, что на орбиту выведены первые 16 спутников целевой группировки связи "Бюро 1440", заслуживает самого серьезного внимания. Так считает блогер Юрий Подоляка, который воспринимает это как "начало развертывания "Русского старлинка".

Как сообщалось, 23 марта в 20 часов 24 минуты состоялся первый пакетный запуск 16 космических аппаратов. После выхода на опорную орбиту спутники отделились от ракеты-носителя и попали под управление центра управления полетами. Далее планируется вывод их на целевую орбиту.

"Бюро 1440" - это частная аэрокосмическая компания из группы "ИКС Холдинг", создающая низкоорбитальную спутниковую систему для высокоскоростной широкополосной передачи данных с глобальным покрытием вроде Starlink (1440 - количество минут в сутках).

Подоляка отмечает, что России потребуются не десяток тысяч спутников, как "Старлинку", а сотни. Полное развертывание группировки ожидается к концу 2027 года, но в ограниченном режиме система начнет работать и раньше. Фронту это очень нужно.

"Кстати, пока не был к решению этой задачи привлечен частник, провал следовал за провалом (плюс как в бездонную бочку исчезали и деньги, на это выделяемые). Это хороший пример на будущее", - написал эксперт.