24 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Наука и техника За рубежом
Фото: Накануне.ru

Ученые впервые в истории перевезут антивещество на обычном автомобиле

Ученые из Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН) готовят уникальный эксперимент: они впервые перевезут антивещество по обычной дороге.

Физики Стефан Ульмер и Кристиан Сморра планируют проехать около пяти километров с контейнером, внутри которого находятся античастицы. Исследователи хотят доказать, что люди могут безопасно перевозить этот редкий материал, не теряя его по пути. Если опыт пройдет удачно, ученые смогут доставлять антипротоны в лаборатории других стран, например, в Германию, чтобы изучать тайны Вселенной, пишет "КП".

Для первой поездки специалисты подготовили крошечную порцию - от 100 до 1000 антипротонов. Хотя один грамм такого вещества стоит квадриллионы долларов, груз не представляет никакой опасности для жителей Женевы. Физики объясняют: даже если произойдет утечка, частицы просто мгновенно исчезнут при контакте с воздухом. При этом выделится так мало энергии, что это останется незамеченным. Ученые подчеркивают, что страшилки из кино об огромных взрывах антиматерии не имеют ничего общего с реальностью.

Этот эксперимент поможет науке разгадать одну из главных загадок космоса: почему наш мир состоит из обычной материи, а антивещество почти исчезло после Большого взрыва. Раньше физики могли изучать античастицы только там, где их создают - в огромных ускорителях. Теперь же возможность перевозить ценный груз на машине откроет двери для новых открытий в разных научных центрах мира. Успех женевского теста докажет, что человечество освоило технологию работы с самым загадочным материалом в истории.

Теги: ученые, антиматерия, эксперимент


