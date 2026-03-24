Саудовская Аравия и ОАЭ могут вступить в конфликт США и Ирана

Саудовская Аравия и ОАЭ допускают вступление в конфликт между США и Ираном на стороне Америки.

По данным The Wall Street Journal, пока обе страны ограничиваются опосредованной помощью – предоставлением военной инфраструктуры и оказанием экономического давления на Тегеран. Однако власти обсуждают и применение войск, пишет "Ъ".

23 марта президент США Дональд Трамп приказал не наносить удары по энергетическим объектам Ирана. Атаки остановлены на пять дней.