24 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.ru

Бывший замглавы Роспотребнадзора Олег Митволь вышел на свободу

Бывший замглавы Роспотребнадзора Олег Митволь вышел из колонии, отбыв срок в два с половиной года. Он намерен добиваться пересмотра своего дела.

Митволь был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы в сентябре 2023 года. Суд признал его виновным по делу о хищении почти миллиарда рублей пои строительстве метро в Красноярске.

Срок Митволь отбывал в Московской области. Освободился он раньше срока не по УДО (по ходатайству об УДО Митволю отказывали), а за счет значительной части времени, проведенной под арестом во время следствия (Митволя задержали еще в 2022-м).

Сейчас защита Митволя обратилась в прокуратуру о возбуждения производства по новым обстоятельствам дела, пишет "Коммерсант" со ссылкой на адвоката Михаила Шолохова.

Известно, что Митволь признал вину, заключил сделку со следствием и дал показания на бывших красноярских чиновников.

Теги: олег митволь, мошенничество, уголовное дело


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.11.2025 20:58 Мск Мособлсуд отказался смягчить наказание экс-замглавы Росприроднадзора Митволю
Ранее 08.09.2025 09:12 Мск Суд отказал Митволю в УДО
Ранее 05.09.2025 20:34 Мск Бывший заместитель главы Росприроднадзора попросил о помиловании
Ранее 04.03.2025 11:55 Мск Бывший глава кабмина Красноярского края наказан за махинации при строительстве метро
Ранее 14.10.2024 16:00 Мск Митволь требует почти миллиард от подрядчика строительства метро в Красноярске
Ранее 13.05.2024 07:52 Мск Суд не стал смягчать приговор Митволю
Ранее 28.03.2024 12:17 Мск В Красноярске остался в силе приговор подельнику Митволя
Ранее 12.03.2024 10:00 Мск В Красноярске вновь передана в суд апелляция по делу Митволя
Ранее 23.11.2023 12:11 Мск Дело Митволя вернули в суд первой инстанции
Ранее 14.09.2023 13:26 Мск Олега Митволя приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы
Ранее 14.09.2023 09:48 Мск Прокурор запросил для Митволя четыре года и девять месяцев колонии
Ранее 14.09.2023 08:27 Мск Обвиняемый в мошенничестве Митволь признал вину
Ранее 01.09.2023 08:43 Мск Дело Олега Митволя направлено в суд
Ранее 06.07.2023 14:08 Мск Олега Митволя перевели под домашний арест – адвокат
Ранее 31.05.2023 14:31 Мск Завершено расследование дела Олега Митволя о хищении 900 миллионов рублей
Ранее 17.04.2023 00:03 Мск Митволь заявил, что у него украли $150 тысяч из банка ОАЭ
Ранее 23.03.2023 08:25 Мск Суд оставил Митволя в СИЗО до конца мая
Ранее 03.02.2023 11:35 Мск Глава правительства Красноярского края стал фигурантом дела о строительстве метро, - СМИ
Ранее 02.02.2023 16:37 Мск Находящийся в СИЗО Олег Митволь экстренно госпитализирован
Ранее 24.01.2023 10:44 Мск Суд продлил арест Митволя еще на два месяца
Ранее 23.11.2022 12:28 Мск Суд продлил арест Митволя еще на два месяца
Ранее 04.08.2022 10:20 Мск Озвучены детали "дела Митволя" о хищении 900 миллионов
Ранее 22.07.2022 12:58 Мск Глава Минтранса Красноярского края задержан по "делу Митволя", - СМИ
Ранее 21.06.2022 07:53 Мск Митволь готов компенсировать ущерб по делу о хищении 900 миллионов
Ранее 10.06.2022 14:12 Мск Митволь заключил досудебное соглашение с правосудием – Хинштейн
Ранее 10.06.2022 12:23 Мск Сроки строительства метро в Красноярске не изменятся в связи с "делом Митволя"
Ранее 10.06.2022 09:52 Мск Во Внуково задержали бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя

