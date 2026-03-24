Бывший замглавы Роспотребнадзора Олег Митволь вышел на свободу

Бывший замглавы Роспотребнадзора Олег Митволь вышел из колонии, отбыв срок в два с половиной года. Он намерен добиваться пересмотра своего дела.

Митволь был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы в сентябре 2023 года. Суд признал его виновным по делу о хищении почти миллиарда рублей пои строительстве метро в Красноярске.

Срок Митволь отбывал в Московской области. Освободился он раньше срока не по УДО (по ходатайству об УДО Митволю отказывали), а за счет значительной части времени, проведенной под арестом во время следствия (Митволя задержали еще в 2022-м).

Сейчас защита Митволя обратилась в прокуратуру о возбуждения производства по новым обстоятельствам дела, пишет "Коммерсант" со ссылкой на адвоката Михаила Шолохова.

Известно, что Митволь признал вину, заключил сделку со следствием и дал показания на бывших красноярских чиновников.