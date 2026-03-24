Орбан: ЕС нужна перестройка

ЕС требуется политическая перестройка и приход к власти патриотических партий, которые отстаивают прежде всего интересы своих стран. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Мы хотим занять и преобразовать брюссельский центр. Мы хотим ЕС, который будет Альянсом суверенных наций... Мы хотим, чтобы к концу десятилетия вся Европа сияла в национальных и консервативных цветах. Это будет крупнейшая политическая перестройка в истории ЕС", - сказал Орбан на Первом съезде фракции Европарламента "Патриоты за Европу".

Он надеется, что в 2029 году большинство партий, входящих в эту фракцию, придет в своих странах к власти. По его мнению, это первое оппозиционное объединение, которое действительно способно противостоять нынешнему либерально-глобалистскому курсу Брюсселя, который провален и это всем очевидно. Орбан назвал его последствия: огромные и все растущие долги стран, демонтаж европейской промышленности, "зеленая повестка", миграция, обеднение населения. И в этих условиях - полное бессилие политических элит.

Премьер Венгрии уверен, что при продолжении нынешних тенденциях ЕС развалится, так что из него даже не нужно будет выходить.

Фракция в Европарламенте "Патриоты за Европу" была основана в 2024 году политиками их Венгрии, Чехии и Австрии. Сейчас в нее входят 85 депутатов из 720.