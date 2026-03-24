24 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Фото: Накануне.RU

Международная ассоциация сняла допинговые санкции с российской легкой атлетики

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Совет World Athletics окончательно снял ограничения с Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Организация успешно завершила трехлетнюю программу проверки, которую международные чиновники ввели из-за прошлых допинговых скандалов. Специальное подразделение по этике и независимые эксперты поставили российским коллегам высший балл. Проверка показала, что ВФЛА не только выполнила все поставленные задачи, но даже превысила мировые стандарты чистоты спорта.

История этого конфликта началась еще в 2015 году. Тогда международная ассоциация приостановила членство России из-за показаний бегуньи Юлии Степановой и ее мужа, бывшего сотрудника РУСАДА. В марте 2022 года российские атлеты столкнулись с новым запретом на участие в турнирах, но уже по политическим причинам. Несмотря на это, ВФЛА продолжала работу над внутренними реформами. В марте 2023 года World Athletics официально вернула федерации статус члена организации, но оставила в силе список из 34 строгих условий для окончательной проверки.

Российская сторона внедрила масштабные изменения, чтобы гарантировать честную борьбу без запрещенных препаратов. Теперь международные аудиторы подтвердили, что антидопинговая система в России работает эффективно и прозрачно. Это решение ставит точку в многолетнем споре о соблюдении правил в отечественной легкой атлетике. Успешное прохождение всех этапов "карантина" доказывает, что Россия создала надежные механизмы контроля, которые полностью устраивают мировое спортивное сообщество.

Ранее Международная федерация тяжелой атлетики разрешила российским и белорусским спортсменам до 20 лет участвовать в официальных турнирах без предварительных проверок и с использованием национальной символики. Новые правила вступят в силу уже в этом году на юниорском чемпионате мира в Египте, который пройдет со 2 по 8 мая, и на молодежном первенстве в Колумбии в июле.

Теги: атлетика, ВФЛА, препарат


