ЕГЭ по истории будет перенастроен

В связи с внедрением нового единого учебника истории ЕГЭ по истории будет изменен и подстроен под содержание учебника. Об этом сказал ответственный секретарь гослинейки учебников истории, референт управления администрации президента РФ по госполитике в гуманитарной сфере Владислав Кононов.

Пр его словам, ЕГЭ требует "серьезной перенастройки", и с Рособрнадзором идет соответствующая работа. Так, например, в ЕГЭ считается правильным ответом, что год образования древнерусского государства - 882-й. Но правильным можно считать и 860-й, и 862-й. И если выпускник может обосновать свой ответ, то его зачтут как правильный.

Недавно Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проект изменений в контрольных измерительных материалах ЕГЭ в 2026 году. По истории они ожидаются в заданиях 20 и 21. В 20-м нужно сравнить исторические события и процессы, написать тезис и привести два обоснования в пользу своего утверждения. Отныне вводится ограничение: если ответ содержит несколько утверждений, то оценивается только первое из них. А в 21-м задании нужно аргументировать позиции двух стран в отношении какого-либо исторического события. Здесь то же самое: если раньше можно было указывать сразу несколько аргументов для каждой страны, то теперь учитывается только первый ответ.