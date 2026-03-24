Ford отзывает 250 тысяч внедорожников из-за опасного сбоя электроники

Компания Ford отзывает в США более 254 тысяч внедорожников из-за серьезных проблем с программным обеспечением. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Reuters. Эксперты выяснили, что операционная система автомобилей может внезапно перезагрузиться прямо во время поездки. В этот момент у водителя отключается камера заднего вида и другие важные функции, что создает опасные ситуации на дороге.

Технический сбой выводит из строя сразу несколько защитных систем. Из-за ошибки в софте перестают работать функции предотвращения столкновений, контроля слепых зон и удержания машины в полосе. Под отзывную кампанию попали популярные модели Ford Explorer, а также внедорожники Lincoln Navigator, Lincoln Nautilus и Lincoln Aviator.

