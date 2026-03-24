В Нижнем Тагиле школа заплатит компенсацию девочкам, которых избил другой ученик

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, в одной из школ города был конфликт между учащимися. В ходе одного из таких инцидентов школьник применил силу в отношении двух учениц. Все случилось в здании школы.

В ходе разбирательства было установлено, что конфликт между детьми носил взаимный характер. При этом инициаторами отдельных ситуаций выступали сами пострадавшие. В результате иск был предъявлен к школе, которая обязана обеспечивать безопасность учеников, поскольку все произошло во время учебного процесса.

В итоге Дзержинский районный суд Нижнего Тагила утвердил мировое соглашение. Школа обязалась выплатить избитым девочкам компенсацию морального вреда в 20 тысяч рублей – по 10 тысяч каждой.

Напомним, недавно в Реже суд взыскал компенсацию с одного из родителей из-за драки подростков в школе.