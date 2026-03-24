24 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Неизвестный напал на екатеринбурженку, желая познакомиться

В Екатеринбурге объявился очередной агрессивный пикапер, нападающий на девушек. Об этом рассказала местная жительница, которую неизвестный домогался после отказа познакомиться поближе.

Как сообщает паблик "Екатеринбург ЧП", инцидент произошёл на улице 8 Марта, 128а возле фитнес-клуба. Девушка рассказала, что не была настроена на общение и шла по своим делам в наушниках. В какой-то момент к ней подошел незнакомец и начал хватать за плечо. Когда пострадавшая сняла наушник, мужчина спросил: "Можно с вами познакомиться?", на что сразу же получил отказ.

"Я спокойно шла по улице и не была настроена на диалог. Он начал хватать меня за плечо. Я четко сказала: “Нет”. После этого он схватил меня за ягодицу", - рассказала девушка.

По ее словам, на такие действия она отреагировала очень резко, из-за чего незнакомец перепугался и сразу убежал. Девушка просит екатеринбурженок быть осторожными и носить с собой средства самообороны.

Напомним, что в прошлом году в Екатеринбурге суд отправил в колонию студента из Йемена, домогавшегося до местных девушек и детей. Каид Рами Салех Яхья подкрадывался на улицах города к девушкам и хватал их за разные части тела. Одной из потерпевших стала молодая мать, которая в момент нападения шла с маленьким сыном.

А за год до этого суд суд настоял на помещении в психиатрический стационар для комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы 21-летнего пикапера Дмитрия Гребенкина, нападавшего на девушек в центре уральской столицы. Получая отказ, он жестоко избивал незнакомок. Ранее сообщалось, что как минимум четыре девушки пострадали от неадекватных действий Гребенкина. Задержать его удалось в Кольцово при попытке улететь к матери в Москву.

Теги: Екатеринбург, нападение, пикапер, девушка


Мнения из сети