24 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество В России
Фото: Накануне.RU

Россия на месяц закрыла экспорт селитры ради весеннего сева

Россия вводит временный запрет на вывоз аммиачной селитры за границу с 21 марта по 21 апреля 2026 года. Министерство сельского хозяйства приняло такое решение, чтобы в первую очередь обеспечить отечественных фермеров удобрениями перед началом весенних полевых работ. В этот период ведомство замораживает действие всех экспортных лицензий. Единственным исключением станут поставки, которые страна обязана выполнить по специальным соглашениям между правительствами, пишет ТАСС.

Представители министерства объясняют, что сейчас иностранные покупатели проявляют огромный интерес к азотным удобрениям. Чтобы избежать дефицита внутри страны, власти решили оставить всю продукцию на внутреннем рынке. Это поможет аграриям провести посевную кампанию вовремя и без лишних препятствий. Государство ставит интересы российских производителей выше экспортной прибыли.

Ограничение ввел оперативный штаб Минсельхоза, который постоянно следит за тем, как заводы снабжают российских сельхозпроизводителей. Специалисты штаба контролируют каждый этап поставок удобрений. Такая жесткая мера гарантирует, что стратегически важный ресурс попадет именно к российским аграриям в самый разгар сезона, когда от наличия селитры напрямую зависит будущий урожай.

Ранее Казахстан временно запретил ввоз и транзит скота, мяса, молока и кормов из ряда российских регионов, чтобы не допустить распространения опасных инфекций животных. Под ограничения попали Омская, Оренбургская, Тюменская области, Алтайский край и другие территории с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Теги: экспорт, селитра, торговля


