В Краснодаре власти согласовали митинг против блокировок и замедлений

В Краснодаре власти согласовали проведение митинга против "цензуры, блокировок и замедлений", сообщил депутат-коммунист Александр Сафронов.

Митинг планируется провести в ближайшую субботу – 28 марта – на территории сквера Кленовый.

По словам Сафронова, организаторы пытались согласовать другие даты и места, но сделать этого не удалось.

Ранее сообщалось, что активистам согласовали митинги еще в трех российских городах – Пензе (29 марта), Якутске (30 марта) и Владимире (1 апреля). Еще в 20 других городах попытки организовать митинги потерпели неудачу.

Так, в Казани подать заявку на проведение митинга пыталось местное отделение "Яблока", но инициативной группе отказали. В сообщении об отказе власти заявили, что не понятны цели и конкретные результаты акции в защиту интернета.

В Иркутской области протесты против блокировок назвали не соответствующими закону. Алтайской ячейке КПРФ, которая хотела выступить против замедления Telegram и политрепрессий, ответили, что эти лозунги не отражают реальности и вводят в заблуждение.