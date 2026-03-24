В России мигранты могут получать по 380 тысяч

Названы самые высокие уровни зарплат, которые могут получать мигранты, работающие в России.

Наиболее высокие зарплаты в России предлагают мигрантам на должности председателя правления (380 тыс. руб.), менеджера по образовательной деятельности (303 тыс. руб.), а также директора по производству (255 тыс. руб.).

Самые небольшие зарплаты, которые предлагают мигрантам, не превышают 25 тыс. руб. в месяц. В основном, такие вакансии опубликованы во Владимирской и Самарской областях. Наименьший доход в 23,5 тыс. руб. в месяц может получать шеф-повар в Смоленской области, следует из данных Минтруда России, которые проанализировало РИА Новости.