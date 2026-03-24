В Тобольском округе усилили противопожарную безопасность, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

На особом контроле находятся 30 населенных пунктов, подверженных угрозе природных пожаров. В рамках предупреждения чрезвычайных ситуаций в округе: обновлены противопожарные минерализованные полосы общей протяженностью почти 210 километров, добровольные пожарные дружины укомплектованы техникой и оборудованием, в удаленных деревнях Ишменева и Иземеть установлены новые пожарные резервуары, в Хмелеву передан пожарный автомобиль ЗИЛ-131 из поселка Сетово, проверена муниципальная система оповещения.

В дальнейшем профильные службы проведут проверки источников противопожарного водоснабжения на социальных объектах и совершат подворовые обходы, вручая жителям территорий памятки.

Отметим, для раннего обнаружения лесных пожаров в Тюменской области используются современные средства. Подготовка к лесным и ландшафтным пожарам продолжается в регионе. В Тюменской области мониторинг более 78% лесов производится онлайн с помощью системы "Лесохранитель", также для раннего обнаружения пожаров используются БПЛА. В прошлом году действия субъекта были определены как хорошие, потому что 100% лесных пожаров были потушены в первые сутки.