В России обвалился рекламный рынок

В России рухнули показатели роста рекламного рынка. Речь идёт о сравнении 2025 г. с 2023-24 гг.

Российский рекламный рынок в 2025 г. резко снизил темпы роста по сравнению с 2023-24 гг. По итогам года общий объём рекламного рынка в стране превысил отметку в 980 млрд руб., что на 8,5% больше показателей предыдущего года. Для сравнения, в 2024-м рост составил 24%, пишет РБК.

Такова ситуация в целом. А вот частности могут отличаться. После появления сообщений о возможной блокировке Telegram в мессенджере стало больше рекламы. Рекламодатели резко нарастили активность в мессенджере. Количество публикаций выросло на 15-20% по сравнению с началом года и примерно на 50% – относительно аналогичного периода 2025-го. Пик пришёлся на 12 февраля, когда вышло почти 52 тыс. рекламных постов.